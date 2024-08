Ukryta kamera w hotelowym pokoju. Jak ją znaleźć i co warto wiedzieć?

Sezon urlopowy to czas, kiedy chętnie korzystamy z hoteli i wynajmowanych mieszkań. W poszukiwaniu relaksu i odpoczynku chcemy czuć się bezpiecznie. Niestety, nie zawsze mamy pewność, że nasza prywatność jest w pełni chroniona. Ukryta kamera w hotelowym pokoju to problem, o którym słyszymy coraz częściej. Choć przypadki te są rzadkie, warto wiedzieć, jak zidentyfikować potencjalne zagrożenia i jak skutecznie chronić się przed nimi podczas podróży.

Kolejnym miejscem, gdzie można ukryć kamerę, są oprawki żarówek lub lampy – dzięki temu kamera zyskuje doskonały dostęp do oświetlonego miejsca, co pozwala na nagrywanie nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Warto też zwrócić uwagę na wieszaki lub lustra, które często znajdują się w łazienkach i są idealnym miejscem do zainstalowania małego obiektywu. Nawet pozornie niewinne przedmioty, jak maskotki, ramki na zdjęcia czy odświeżacze powietrza, mogą skrywać urządzenia szpiegujące.