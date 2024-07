Ukryte funkcje tych urządzeń pożerają najwięcej prądu. Wyłącz je, rachunki spadną

Oszczędzanie prądu nie jest łatwym zadaniem. Wymaga rezygnacji z określonych nawyków, które tworzyliśmy przez lata. W czasach rosnących cen energii, może stać się to koniecznością. Przyjrzyjmy się więc urządzeniom, które mogą nas zaskoczyć zwiększonym zużyciem energii.

Używanie mikrofalówki wiąże się z wysokim poborem energii. Sprawność tego urządzenia wynosi około 50 proc., co oznacza, że ustawienie mocy mikrofal na poziomie około 800 W, skutkuje poborem energii rzędu 1600 W. To jednak nie wszystkie koszty.

Odpowiednie korzystanie ze zmywarki może przyczynić się do oszczędzania zarówno wody, jak i energii w porównaniu do tradycyjnego mycia ręcznego. Kluczowe jest jednak stosowanie właściwych programów i odpowiednie jej ładowanie.

Pralka to kolejne urządzenie o dużym zapotrzebowaniu na energię. Warto prać w możliwie najniższych temperaturach, co przynosi oszczędności. Funkcja prania wstępnego, potrzebna do usunięcia silnych zabrudzeń, często nie jest konieczna i jej wyłączenie może przynieść oszczędności rzędu 15-20 proc. energii i wody.