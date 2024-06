Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przynosi ze sobą poważne skutki. Wysokie temperatury nie tylko wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie i niszczą roślinność, ale także powodują pożary. Co więcej, upały negatywnie oddziałują również na urządzenia elektroniczne, w tym instalacje fotowoltaiczne.

Jak wskazuje portal PV Magazine, wydajność fotowoltaiki w czasie upałów zależy od wielu czynników. Jednym z głównych problemów jest przegrzewanie się falowników. Te urządzenia, jak każde inne elektryczne, mogą działać poprawnie tylko w określonym zakresie temperatur. Dlatego latem należy dbać o to, aby inwertery nie przegrzewały się. Wzrost temperatury falowników może prowadzić do ograniczenia produkcji energii lub nawet do ich wyłączenia.