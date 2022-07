Wentylator stojący do 500 zł. Przykłady dobrych modeli

Poszukiwania odpowiedniego wentylatora stojącego do 500 zł mogą zająć więcej czasu niż się wydaje. W skróceniu procesu decyzyjnego z pewnością pomoże szukanie inspiracji w zestawieniach paru najbardziej interesujących sprzętów.

Sencor SFN 2540WH o mocy 26 W to przykład wentylatora stojącego o dość ciekawym wyglądzie. Design jest tu bardzo nowoczesny i częściowo wkomponowuje się w minimalistyczny nurt. Ponadto może pracować cicho, a producent podaje informację, że na najniższej prędkości będzie to 37,7 dB. Skoro już jesteśmy przy regulacji prędkości, warto zaznaczyć, że ten model ma 12 poziomów, co stanowi wysoką wartość na tle innych wentylatorów, bo tego typu sprzęty najczęściej mają 3 stopnie prędkości nawiewu.