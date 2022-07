Wentylator biurkowy do 200 zł. Jaki kupić?

W tym wypadku trzeba przyznać, że bardziej chodzi o ciekawostkę dla miłośników gadżetów. Volteno VO2225 to mini przenośny wentylator o mocy 4 W. Przy okazji można go także uznać za wentylator biurkowy. Średnica śmigła to zaledwie 9 cm. Wysokość urządzenia to 26 cm, a szerokość to 10 cm. Jeżeli natomiast chodzi o wagę, będzie to zaledwie 0,5 kg.