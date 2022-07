Wentylatory podłogowe do domu. Świetne na upały

Wentylator podłogowy i cyrkulator powietrza to określenia dla urządzeń, których konstrukcja zapewnia im możliwość pracy tuż przy podłodze. Ich celem jest ułatwienie cyrkulacji powietrza w danym pomieszczeniu i często wykorzystuje się je nie tylko podczas letnich upałów, lecz w ciągu całego roku. Innymi słowy, latem mogą pomóc w uzyskaniu bardziej orzeźwiającego powietrza, a zimą w lepszej dystrybucji ogrzanego powietrza.

Dobrym przykładem cyrkulatora może być model Unold 86756 o mocy 100 W. Średnica śmigła wynosi 45 cm, a podstawa wykonana z metalu jest solidna i dzięki antypoślizgowym elementom również stabilna. Długość kabla wynosi 150 cm, co przekłada się na większą swobodę w ustawianiu sprzętu. Dodatkowo w samej obudowie jest jeszcze specjalny uchwyt, dzięki czemu wentylator podłogowy da się sprawnie przenieść.

Cyrkulator Unold 86756 można łatwo dopasować pod swoje aktualne potrzeby, bo został wyposażony w regulację prędkości pracy. Dostępne są 3 poziomy siły nawiewu, a dodatkowo istnieje jeszcze możliwość samodzielnego ustawiania kąta nachylenia. Waga urządzenia to 4,8 kg. Cena znajduje się w okolicach 380 zł.

Gotze & Jensen FN505 o mocy 120 W może zapewnić komfort w upalne dni, więc taki sprzęt warto brać pod uwagę w ramach przygotowań na potencjalne fale upałów. Zgodnie z powszechną praktyką są tu 3 poziomom prędkości, które da się dowolnie zmieniać za pośrednictwem przeznaczonych do tego przycisków. Jest to ważne z tego względu, że nie zawsze chcemy, aby cyrkulator działał szczególnie mocno.

Dzięki regulacji nachylenia można bezproblemowo ustawić strumień powietrza w taki obszar, który nas interesuje. Warto dodać, że średnica śmigła to 45 cm, co przekłada się na odpowiednią wydajność. Podstawka jest stabilna. Waga urządzenia to 4,8 kg. Cena znajduje się w okolicach 300 zł.