Wilgotna odzież wprost z suszarki. Prawdopodobnie to robisz źle

Wysuszona w suszarce, ale nadal wilgotna odzież to wyjątkowo irytujący problem. Urządzenie, które wydaje się działać, ale robi to nieefektywnie, zupełnie jakby chciało być złośliwe. W ten sposób może dawać znać o usterce, ale równie dobrze problemem może być człowiek. Co możesz robić źle?

Nieprawidłowe programowanie suszarki

Chociaż kłóci się to z podstawową funkcją suszarki do odzieży, niedosuszone pranie może być zamierzonym efektem. Czasem odpowiada za to uruchomiony program, który wystarczy zmienić.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Corsair HS55 Wireless - recenzja słuchawek

Poszukując winnego wilgotnych ubrań, warto też zwrócić uwagę na funkcje dodatkowe. Wiele modeli suszarek powala uzupełniać programy podstawowe o takie opcje jak "bez zagnieceń" lub "do prasowania". Ich przypadkowe uruchomienie zdarza się relatywnie często, a powodują, że suszarka kończy pracę pozostawiając odzież lekko wilgotną

Zanieczyszczony filtr

W bębnie suszarki znajdziemy płytkę, która jest tzw. filtrem na kłaczki. Zapchany powinien spowodować, że suszarka odmawia pracy. Jego średnie zanieczyszczenie nie wywoła jednak takiego efektu, a nie każdy model suszarki przypomni nam o konieczności wyczyszczenia filtra z wyprzedzeniem. Zdarza się, że urządzenie po prostu kończy pracę z wilgotną odzieżą na pokładzie.

Zanieczyszczony filtr suszarki do odzieży © Adobe

W takiej sytuacji należy oczyścić filtr, a najlepiej robić to profilaktycznie po każdym cyklu suszenia. Decyzja o pozbyciu się filtra jest igraniem z ogniem. To on chroni elementy elektryczne suszarki przed drobinami tekstyliów, które mogą doprowadzić do pożaru.

Zanieczyszczony bęben suszarki

Suszarki określają wilgotność suszonej odzieży przy pomocy czujników umieszczonych wewnątrz bębna. Tymczasem woda, która przesiąknięta jest odzież pozostawia we wnętrzu suszarki osad z kamienia lub pozostałości środków piorących.

W ten sposób zanieczyszczony czujnik może pobierać nieprawidłowy odczyt wilgotności. Zdarza się wtedy, że suszarka kończy pracę zbyt wcześnie, serwując nam wilgotną odzież. Sposobem na ten efekt jest przecieranie wnętrza i łopatek suszarki środkiem czyszczącym na bazie octu.

Warto to zrobić nawet, jeśli suszarka wydaje się nam czysta. Nie zawsze jesteśmy w stanie wizualnie ocenić obecność cienkiej warstwy osadu, który jest odpowiedzialny za niedosuszone ubrania.

Za dużo odzieży w suszarce

Właściciele suszarek nie zawsze dobrze wychodzą na swojej intuicji. Bardzo łatwo zapomnieć, że to urządzenie nie zawsze poradzi sobie z taką samą ilością odzieży, co osobna pralka. Urządzenia te mogą one mieć podobne możliwości, ale tekstylia mają różną chłonność. Do suszarki wkładamy je mokre, czyli cięższe o wartość, z którą łatwo niedoszacować.

Urządzenie, które dostało zadanie na wyrost może wydawać się nieefektywne. Zanim więc zaczniemy szukać innych przyczyn niedosuszonych ubrań, warto sprawdzić, jak suszarka radzi sobie z mniejszym wsadem.

Zanieczyszczony skraplacz suszarki

Suszarki kondensacyjne pozbywają się wilgoci przy pomocy skraplacza. Ten element wymaga naszej uwagi, ponieważ jest narażony na wszystkie zanieczyszczenia, które niesie ze sobą woda. Zatkany powoduje, że powietrze nie przepływa swobodnie przez suszarkę. Może ona wykonywać swoją pracę dłużej lub pozostawiać wilgotną odzież.

Czyszczenie skraplacza można wykonać samodzielnie, podobnie jak tego w lodówce. Pomocne w tej kwestii jest instrukcja obsługi i czynność tę należy powtarzać po kilkunastu cyklach suszenia lub raz w miesiącu.

Otoczenie suszarki

Suszarki wentylatorowe mają niespodzianki w postaci skraplacza, ale także potrzebują dobrego przepływu powietrza. Dlatego wymagają dobrej wentylacji. Modele takie mogą stawać się nieefektywne tylko dlatego, że ograniczyliśmy im przestrzeń.

Większość suszarek zasysa powietrze przez kratkę umieszczoną na ich froncie. Istotne jest więc, żeby przed nimi nie ustawiać mebli, a samo urządzenie było na tej płaszczyźnie oddalone od ściany.

Poważniejsza usterka suszarki

Za pozostawianie wilgoci w suszonej odzieży odpowiadać też usterki. Taki efekt może dawać uszkodzenia mechanicznych elementów bębna, problemy z elementami grzewczymi lub uszkodzenie czujnika temperatury. Nie oznacza to, że suszarka wymaga wymiany, ale opłacalność ewentualnej naprawy należy skonsultować z serwisem.

Katarzyna Rutkowska, dziennikarka Gadżetomanii