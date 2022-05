Wybuch magazynu energii. To kolejny taki przypadek

Magazyny energii są w zasadzie elementem koniecznym do rozwoju sektora fotowoltaiki. Umożliwiają one zredukowanie obciążenia sieci, a także przyczyniają się do oszczędności, ponieważ pozwalają na wykorzystywanie energii wyprodukowanej w najbardziej słonecznych godzinach w czasie, gdy słońca już nie ma.