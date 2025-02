Wyczyść komin bez wychodzenia z domu. Sięgnij po łatwo dostępny produkt

Regularne czyszczenie komina jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywnego działania systemów grzewczych w domu . Kreozot , powstający podczas spalania drewna, może prowadzić do niebezpieczeństwa pożaru, osadzając się na jego ściankach. Dlatego ważne jest, aby drewno spalało się w odpowiednich warunkach.

Jednak istnieje prosty i ekonomiczny sposób na bieżące czyszczenie komina bez wychodzenia na dach. Jest to metoda z użyciem obierków ziemniaków. Aby przygotować obierki do użytku, należy je najpierw umieścić na powierzchni, gdzie spokojnie wyschną. Następnie suche obierki wrzucamy do paleniska. Palą się one z dużą energią, pomagając usunąć część zgromadzonego kreozotu i sadzy.