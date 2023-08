Wykwity z komina. Oto dlaczego powstają i jak możesz je usunąć

Wykwity z komina to nieprzyjemne, intensywnie pachnące plamy sadzy, które pojawiają się na ścianach budynków. Są one nie tylko estetycznie nieatrakcyjne, ale mogą również wskazywać na poważne problemy. Choć są one częstym zjawiskiem w starych budynkach, mogą również dotknąć właścicieli nowo wybudowanych domów. Skąd biorą się te plamy i jak można się ich pozbyć?