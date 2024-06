Wyłączasz światło, wychodząc z pokoju? Sprawdzili, czy to ma sens

Co do zasady, oświetlenie powinno być wyłączane, gdy nie jest potrzebne. W ciągu dnia warto maksymalnie wykorzystywać naturalne światło słoneczne. Gdy jednak korzystamy z oświetlenia sztucznego, należy robić to rozsądnie, gasząc światło, gdy nie jest nam potrzebne. Istnieje jednak popularny mit, zgodnie z którym nie zawsze warto to robić.