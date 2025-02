Zabudowany zamek w drzwiach. Jaką funkcję pełni specjalna nakładka?

Szyldy antywłamaniowe, znane również jako rozety, to elementy, które ukrywają kluczowe części zamka. Ich główną funkcją jest utrudnienie potencjalnym włamywaczom wyłamania, wyrwania lub rozwiercenia zamka. Choć nie stanowią one przeszkody nie do pokonania dla doświadczonych złodziei, mogą zniechęcić początkujących przestępców, wydłużając czas potrzebny do otwarcia drzwi.