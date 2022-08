Żelki z turbin wiatrowych? Naukowcy opracowali nowy materiał

Tak, zwykłe żelki, jakie wszyscy znamy i kochamy. Nowy materiał można też wykorzystać do produkcji napojów izotonicznych, blatów kuchennych oraz futerałów na laptopy . Jak na razie badania są we wczesnej fazie, ale jeśli zakończą się sukcesem, to czeka nas prawdziwa kuchenna rewolucja. Jej przedsmak poczuli badacze, którzy zjedli żelki wyprodukowane z nowego materiału. Nie wiemy, czy smakowało, ale jak na razie naukowcy żyją i zapowiadają dalsze badania.

Substancja opracowana przez badaczy to tak naprawdę specjalny rodzaj elastycznej żywicy. Gdy turbina wiatrowa zostaje uszkodzona lub wymieniona, nowy materiał można rozpuścić, co pozwala na łatwe usunięcie włókien szklanych lub metalowych, z których wykonane są ostrza. To właśnie one stanowią największe wyzwanie dla naukowców – ze względu na skomplikowaną konstrukcje przetwarzanie ostrzy turbin wiatrowych na surowce wtórne jest zwyczajnie nieopłacalne.