Życie w bloku. Czego nie robić, by nie dostać mandatu?

Decydując się na życie w mieście, trzeba wziąć pod uwagę, że kupno domu bywa nie lada wyzwaniem i wiąże się z dużymi kosztami. Oferta nowych budynków jest ograniczona, a ich ceny bywają niebagatelne. W obliczu takich trudności najczęściej wybiera się zakup mieszkania. To jednak oznacza zaakceptowanie obecności innych osób tuż za ścianą i dostosowanie niektórych zachowań do ich potrzeb, co z kolei pozwala unikać konfliktów i nieprzyjemnych sytuacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Synology ActiveProtect DP340, czyli ultrabezpieczny backup dla firm

Najważniejsze zasady mieszkania w bloku

Nabycie mieszkania to często również początek serii remontów, które generują hałas, mogący denerwować sąsiadów. Pamiętaj, że zakłócanie spokoju może skutkować wezwaniem odpowiednich służb o każdej porze dnia. Niekiedy hałas odkurzacza czy płacz dziecka mogą prowokować niektórych mieszkańców do wzywania nawet policji. Równocześnie, podczas przeprowadzania prac remontowych należy pamiętać o nieblokowaniu i niebrudzeniu windy przy przewożeniu materiałów. Zadbanie o porządek po zakończeniu przewozu jest niezwykle istotne.

Trzepanie dywanów lub kołder na balkonie to jeden z zakazów w bloku! Wywieszanie ciężkich rzeczy uważane jest za niebezpieczne i może grozić karami do 500 zł lub reprymendą ze strony policji. Należy również unikać nagości, a zachowanie przesadnej czułości na balkonie nie jest mile widziane, ponieważ wspólnota może uznać to za demoralizujące, co również jest objęte paragrafem w kodeksie karnym.

Zmiany mogą nieść przykre konsekwencje

Masz chęć na nowy kolor ścian wewnątrz mieszkania? Droga wolna, ale malowanie zewnętrznych elewacji to zupełnie inna sprawa. Te prace mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników, a lokatorzy nie mają na nie wpływu. Palenie na własnym balkonie jest istotnym tematem do dyskusji – choć dozwolone, jeśli dym przeszkadza sąsiadom, mogą oni zgłosić skargę do spółdzielni.