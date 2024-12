Monitoring w blokach. Jakie warunki spełnić, by nie łamać prawa?

Aby legalnie zamontować kamerę, potrzebujemy spełnić dwa istotne warunki . Pierwszym z nich jest zgoda sąsiadów - co najmniej siedem osób musi się zgodzić na jej montaż. Ważne jest, aby osoby te były świadome lokalizacji, zasięgu oraz administratora nagrań. Jeśli kamera obejmuje części wspólne budynku, trzeba uzgodnić to z pozostałymi mieszkańcami bloku. Istnieje jednak alternatywa w postaci monitoringu wewnętrznego.

Instalacja osobistego monitoringu domowego może być realizowana bez zgody innych tylko w sytuacji, gdy ma on charakter czysto prywatny. Dlatego wiele osób wybiera kamery montowane w wizjerze. Jednak, nawet wtedy, należy upewnić się, że kamera nie narusza prywatności sąsiadów, gdyż może to skutkować naruszeniem ich prawa do prywatności, co grozi sankcjami. Dodatkowo, jeśli nagrania umożliwiają identyfikację osób, automatycznie gromadzimy dane osobowe, podlegające szczególnym przepisom RODO.