LucidPipe – darmowy prąd prosto z wodociągów. W Portland już to mają

Rozwiązanie o nazwie LucidPipe, zaproponowane przez firmę Lucid Energy, polega na wstawieniu do głównej linii wodociągowej specjalnych, sferycznych turbin. Zostały one zaprojektowane tak, aby w możliwie najmniejszym stopniu ograniczać przepływ wody. Jednocześnie zespół czterech takich turbin jest w stanie dostarczać w sposób ciągły energię, wykorzystywaną przez 100 domów.

Co istotne, jest to energia czysta i – pomijając koszt montażu i konserwacji turbin – całkowicie darmowa, powstająca przy okazji działania lokalnych wodociągów. Jest przy tym pozbawiona wad energii z klasycznych hydroelektrowni – nie wymaga spiętrzania wody i ponoszenia wszelkich, negatywnych następstw wynikających z budowy sztucznego zbiornika wodnego.

Turbina LucidPipe (LucidEnergy)

Czysta energia dla 100 domów

Warto przypomnieć, że kilka lat temu, na wczesnym etapie tego projektu, czytelnicy Gadżetomanii mogli przeczytać o nim w artykule „LucidPipe: prąd z wodociągów”. To, co przed laty było obiecującym pomysłem, dzisiaj jest już sprawdzonym w działaniu rozwiązaniem, generującym około 2 mln dolarów oszczędności.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Darmowy prąd nie dla wszystkich

Zastosowany w Orlando system produkcji energii nie jest jednak – niestety – bez wad. Kluczową kwestią jest w jego przypadku ukształtowanie terenu miasta i możliwość stosowania turbin bez istotnego spadku prędkości płynącej wody.

Gdy rzeźba terenu pozwala na stosowanie wodociągów, w których przepływ wody wymuszany jest przez grawitację, a spadek jest na tyle duży, że turbiny nie zakłócą procesu samooczyszczania kanałów, zaproponowane przez Orlando rozwiązanie to sposób na tanią i czystą energię. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde miasto ma – pod tym względem – tak korzystne położenie.

Montaż turbiny (LucidEnergy)

Energia z wodociągów i ścieków

Nie zmienia to faktu, że wykorzystanie wodociągów do produkcji prądu to pomysł innowacyjny i ciekawy. Warto przy tym wspomnieć, że źródłem czystej energii może być nie tylko czysta woda, ale również ścieki. Przykładem jest choćby angielska spółka Thames Water, wykorzystująca tłuszcz i odpadki organiczne ze ścieków do produkcji paliwa dla elektrowni.

W podobnym kierunku zmierzają również badania, prowadzone w Polsce przez zespół badaczy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy zamierzają wykorzystać zawarte w ściekach substancje do produkcji czystej energii.