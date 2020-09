Najdłużej świecąca żarówka na świecie. Centennial Light działa od 118 lat

Centennial Light wygląda niepozornie. Lekko zmatowiała, szklana bańka z żarnikiem, emitującym przyjemne dla oka, niezbyt silne, żółtawe światło.

Ten niepozorny przedmiot jest jednak wspaniałym zabytkiem techniki. To Centennial Light, czyli 4-watowa żarówka wyprodukowana w 1890 roku przez firmę Shelby Electric. Zastosowano w niej żarnik z włókna węglowego i ręcznie dmuchaną bańkę.

Producent żarówki od dawna nie istnieje, ale jego dzieło uporczywie działa. Żarówka została wkręcona w obudowę 15 lat po wyprodukowaniu i rozświetla mrok w remizie strażackiej na 4550 East Avenue w kalifornijskim Livermore.

Najstarsza żarówka świata

Odkąd w latach 70. Centennial Light stała się sławna, przyciąga uwagę mediów, Księgi Rekordów Guinnessa, a także licznych zwiedzających, którzy na własne oczy chcą ujrzeć żarówkowego Matuzalema.

Centennial Light z kamerą służącą do transmisji online (Centennialbulb.org)

Dla wszystkich, którzy nie mają w najbliższym czasie w planie podróży do Kalifornii, pozostaje trwająca nieustannie transmisja online, gdzie na żywo możemy spojrzeć na świecącą żarówkę. Niby mało ekscytujące, a takie wspaniałe!

Warto przy tym zauważyć, że choć żarówka świeci, pojawiające się gdzieniegdzie informacje o nieprzerwanym świeceniu nie są w pełni ścisłe. Nie wiadomo dokładnie, jak intensywnie była eksploatowana żarówka przez pierwszych 70 lat swojego istnienia.

Wiadomo, że – zanim trafiła do remizy – była używana w co najmniej trzech innych miejscach, więc musiała być odłączana co najmniej na czas przenosin.

Centennial Light w remizie strażackiej (Centennialbulb.org)

Centennial Light kontra planowe starzenie

W czasach, gdy żarówka Centennial Light była już sławna, odnotowano tylko jeden przestój w działaniu. Była to 10-minutowa przerwa, spowodowana pożarem remizy i wynikającą z niego przerwą w dostawie prądu. Mimo tych zastrzeżeń długowieczność Centennial Light imponuje i wystawia wspaniałe świadectwo jej twórcom.

Jak możemy się przekonać, przed laty niektóre konsumenckie przedmioty i mechanizmy projektowano i wykonywano tak, by nie bały się czasu. Przykładem takiego podejścia jest choćby ponad 100-letnia, ciągle działająca hydroelektrownia, najstarszy okręt rosyjskiej floty czy amerykańskie, 70-letnie latające cysterny, którym niestraszny wiek emerytalny.

W epoce planowanego starzenia produktów możemy tylko westchnąć z zachwytem.