W Star Wars: The Mandalorian powróci Boba Fett. W rolę wcieli się znany fanom aktor

O tym, że Boba Fett pojawi się w kontynuacji serialu "The Mandalorian" emitowanego na platformie Disney+ doniósł "The Hollywood Reporter". Najprawdopodobniej będzie to tylko niewielka rola, ale przy okazji potwierdzono, że Fett był postacią, która podeszła do trupa Fennec Shand (w tej roli Ming -Na Wen) w pierwszym sezonie.

W rolę Boba Fetta wcieli się Temuera Morrison, który w filmie "Gwiezdne Wojny: Atak Klonów" zagrał Jango Fetta, oryginalnego Szturmowca i ojca Boba. Przypominamy, że w młodego Boba Fetta w "Ataku Klonów" wcielił się Daniel Logan, ale w słynnego łowcę nagród wcielało się już wielu aktorów — Jeremy Bulloch, John Morton, Mark Austin, Don Bies i Nelson Hall — w poszczególnych częściach sagi. Morrison podkładał głos pod Boba Fetta w reedycji oryginalnej trylogii "Star Wars" i kilku grach wideo.

Historia Boba Fetta może wydawać się skomplikowana, ponieważ w "Powrocie Jedi" łowca zmarł. Jednak historia opowiedziana w komiksach i powieściach potwierdza, że przeżył. Jeśli zgodnie z informacjami podanymi "The Hollywood Reporter", Boba Fett powróci w serialu Disney+, będzie to pierwsze "filmowe" potwierdzenie, że łowcy nagród udało się przetrwać.

W jaki sposób? Tego mogą dowiedzieć się osoby oglądające drugi sezon "The Mandalorian". Jak na razie serwis VOD Disneya nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale być może zmieni się to na tyle szybko, ze uda nam się nadrobić oba sezony serialu, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez fanów.