Co to HDMI ARC/eARC i czemu warto z tego korzystać

HDMI ARC/eARC – co to w ogóle jest i dlaczego może Ci się przydać

Kiedyś wyobrażenie kina domowego wyglądało zupełnie inaczej niż teraz. Kojarzyło się z masą kabli, ewentualnie przejściówek i sprzężenia ze sobą sygnałów od kilku urządzeń.

Całe szczęście rozwój nowych technologii to nie tylko coraz potężniejsze możliwości, ale także zwiększona wygoda użytkowania. I właśnie najlepszym tego przykładem jest protokół przesyłania dźwięku HDMI ARC, który także od 2019 doczekał się usprawnionej wersji – eARC.

ARC to skrót od Audio Return Channel, czyli zwrotny kanał przesyłania dźwięku (litera "e" w eARC oznacza "Enhanced", czyli "ulepszony"). To jednak tylko rozwinięcie nazwy, ale co HDMI ARC/eARC daje w praktyce?

Zobacz również: Przyszłość fotografii. Premiera Huawei P30

Przede wszystkim używając sprzętu z funkcją HDMI ARC/eARC trzeba pamiętać, że musi ją posiadać zarówno nasz system audio, czyli soundbar lub amplituner oraz telewizor.

Prostota HDMI eARC: wystarczy podpiąć tylko urządzenie audio do telewizora — reszta kabli jest zbędna. Dźwięk idzie potem od TV do np. konsoli bez dodatkowych kabli. (HDMI.org)

Jeśli, dla przykładu, nasz soundbar i telewizor są zgodne z HDMI ARC/eARC, oznacza to, że możemy podłączyć listwę głośnikową jednym kablem HDMI do telewizora, a wtedy dźwięk z soundbara uzyskamy na pozostałych innych urządzeniach podpiętych pod inne porty HDMI. Wszelkie inne podłączenia (i kable od audio) są zbędne.

A co jeśli oglądamy np. Netflixa przez aplikację w naszym Smart TV? Wtedy także uzyskamy dźwięk z soundbara. Dodatkowo będziemy mogli również, używając wyłącznie jednego pilota do telewizora – podgłaśniać i przyciszać nasz zestaw audio, a pilot do soundbara można schować w szafie. To zresztą nie jedyne korzyści.

Dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że nie trzeba podpinać już dwóch kabli HDMI (np. jeden z konsoli do soundbara, a potem drugi z soundbara do telewizora), a wystarczy jedynie jeden.

Z dźwiękiem jest tak, że im bardziej skomplikowane połączenie, tym większa szansa, że coś będzie z tym nie tak. Po co więc niepotrzebnie utrudniać sobie życie? Dobry dźwięk ma być przystępny dla każdego, a nie tylko dla osób z doktoratem z inżynierii audio.

HDMI ARC i eARC – jedna ważna różnica między tymi formatami

Oprócz tego podpięcie sprzętu audio do telewizora przez HDMI eARC zagwarantuje nam dźwięk najwyższej jakości, czyli stosowany w filmach na płytach 4K Ultra HD Blu-ray tzw. Dolby True HD wraz z dźwiękiem obiektowym Dolby Atmos.

Szerzej o Dolby Atmos i ogromnej różnicy, jaką wnosi do oglądania filmów i grania w gry, pisaliśmy w tym artykule. Warto tutaj wspomnieć, że Dolby Atmos możliwy jest także przez HDMI ARC, tylko w swojej stratnej wersji w powiązaniu z formatem Dolby Digital Plus. Jest ona używana na platformach streamingowych, jak Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, Rakuten TV, i wielu innych.

Dolby Atmos natomiast nie jest możliwy w ogóle przez kabel optyczny, bo nie posiada on takiej przepustowości. To kolejny powód do tego, aby przestawić się na dźwięk przez HDMI. Microsoft na przykład w nadchodzącej konsoli Xbox Series X wyjścia optycznego już nie zaoferuje w ogóle.

HDMI ARC/eARC – w jakim sprzęcie audio znajdę tę funkcję?

Ze standardem HDMI ARC/eARC w sprzęcie audio jest lekki bałagan i producenci jeszcze go do końca nie ogarnęli. Tutaj wcale nie możecie mieć żadnej pewności, że najnowszy sprzęt z automatu będzie zgodnym z tym protokołem.

Dlatego też szukając soundbara lub amplitunera z HDMI ARC musimy właśnie zwrócić uwagę, czy w danych technicznych / specyfikacji znajdziemy o nim informację. Począwszy od 2020 roku, zaczęły pojawiać się soundbary i amplitunery obsługujące HDMI eARC, ale pewni producenci, w tym Sony i Samsung zaktualizowali także niektóre modele sprzętów z 2018 i 2019 o tę funkcję.

Oto lista dotychczasowo dostępnych i nadchodzących soundbarów i amplitunerów, które są zgodne z HDMI eARC:

JBL

JBL Bar 9.1

Klipsch

Klipsch Bar 54

Klipsch Bar 48

LG:

LG SN8YG

LG SN9YG

LG SN10YG

LG SN11RG

Samsung:

Samsung Harman Kardon HW-Q70R

Samsung Harman Kardon HW-Q80R

Samsung Harman Kardon HW-Q90R

Samsung HW-Q800T

Samsung HW-Q70T

Sennheiser:

Sennheiser AMBEO

Sonos:

Sonos Arc

Sony:

Sony HT-ST5000

Sony HT-ZF9

Sony HT-X8500

Sony HT-XF9000

Sony STR-DN1080

Sony STR-DH790

Yamaha:

RX-Ax80 Series

RX-Ax70 Series

RX-Vx85 Series

RX-Vx83 Series

RX-S602 Slimline

TSR-7850

TSR-5830

CX-A5200 AV

HDMI ARC/eARC – jakie telewizory obsługują tę technologię?

Tak naprawdę HDMI ARC opracowano już w 2009 roku (wraz ze standardem HDMI 1.4), ale niekoniecznie wtedy ukazały się pierwsze telewizory wyposażone w tę funkcję. W praktyce jednak znakomita większość telewizorów wydanych od roku 2015 (i możliwe, że część starszych) jest zgodna z HDMI ARC.

Nie ma więc sensu podawać, które modele telewizorów mają porty HDMI ARC, bo od wielu lat nawet producenci najtańszych odbiorników to oferują.

Wszystkie modele telewizorów LG OLED z 2019 i 2020 są wyposażone w złącza HDMI 2.1, a więc obsługują HDMI eARC (LG)

Natomiast część najnowszych telewizorów, z 2019 i 2020 obsługuje już jego bardziej zaawansowaną wersję, czyli eARC. Wiąże się to z wprowadzeniem HDMI 2.1, gdzie eARC jest standardem, ale eARC może być opcjonalnie udostępniony w ramach HDMI 2.0.

I właśnie tutaj warto te telewizory z eARC wymienić, abyście mogli się przygotować na nową generację konsol.

WARTO PAMIĘTAĆ



Do podłączania sprzętu z HDMI eARC potrzeba kabla HDMI High Speed Cable z ethernetem lub nowego kabla Ultra High Speed HDMI.

Oto lista dotychczasowo dostępnych i nadchodzących odbiorników, które są zgodne z HDMI eARC:

LG:

LG OLED B9

LG OLED C9

LG OLED E9

LG OLED W9

LG OLED CX

LG OLED GX

LG OLED WX

LG OLED ZX

LG UN85

LG NANO86

LG NANO90/91

LG NANO95

LG NANO97

LG NANO99

Panasonic:

Panasonic HZ2000 OLED

Panasonic HZ1500 OLED

Samsung:

Samsung Q60T

Samsung Q70T

Samsung Q80T

Samsung Q90T

Samsung Q95T

Samsung Q800T

Samsung Q900TS

Samsung Q950TS

Sony:

Sony ZG9

Sony XH85

Sony XH90

Sony XH95

Sony A8 OLED

Sony ZH8

Źródło: Gadżetomania