Samsung i jego nowe, zakrzywione monitory. Znamy ceny w Polsce

Do sklepów lada moment trafią trzy modele T55: 24, 27 i 32 cale. Pierwsze zakrzywione monitory Samsung zaprezentował pięć lat temu. Z badań producenta wynika, że ekrany "w mniejszym stopniu przyczyniają się do zmęczenia oczu w porównaniu do płaskich ekranów". Samsung zapewnia — im bliżej zakrzywienia 1000R, tym większy komfort użytkownika.

Monitor Samsung T55 (mat. prasowy)

Samsung T55 posiadają certyfikat Eye Comfort 2.0 TÜV Rheinland, który ma być gwarancją ochrony oczu. Ponadto matryca VA, gwarantuje dobre odwzorowanie kolorów, niski czas reakcji na poziomie 4 ms i świetne kąty widzenia. Obsługa technologii AMD FreeSync sprawia, że monitor ma się dobrze sprawdzać przy grach wideo.

Monitor Samsung T55 (mat. prasowe)

T55 ma być wszechstronny: 3 złącza HDMI oraz złącze DP i D-Sub. Modele 27 i 32 cale mają także wbudowane 5-watowe głośniki.

Monitory Samsunag są już dostępne w sklepach partnerów, a ich sugerowana cena to 999 zł za model 24 cali, 1299 zł za 27 cali i 1599 zł za 32 cali.