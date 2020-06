"Gwiżdzący most" w USA. Tajemnicze dźwięki po remoncie Golden Gate

Jedna z najsłynniejszych budowli w USA, duma Kalifornii — most Golden Gate, od niedawna może jeszcze bardziej zyskać na swojej atrakcyjności. Konstrukcja, która ze względu na swój niesamowity wygląd stała się symbolem San Francisco, teraz może przyciągnąć turystów również za sprawą wydawania tajemniczych dźwięków. Wszystko za sprawą modernizacji, którą niedawno przeszła budowla.

— Tony, które wydaje most są rezultatem projektu mającego uczynić go bardziej aerodynamicznym w warunkach wzmożonego wiatru. Były one potrzebne, aby utrzymać bezpieczne warunki na moście i zapewnić jego trwałość przyszłym pokoleniom — mówi rzecznik wydziału transportowego mostu Golden Gate, Paolo Cosulich-Schwartz w rozmowie z CNN.

Poniżej możecie usłyszeć niesamowite dźwięki dochodzące z "gwiżdżącego mostu".

Władze miasta informują, że przystępując do prac nad wymianą poręczy na moście, spodziewały się takiego efektu końcowego. — Dźwięki wydobywające się z budowli podczas bardziej wietrznych dni, to efekt zamierzony i świadczy o tym, że wymiana poręczy przyniosła oczekiwany skutek - dodał Paolo Cosulich-Schwartz.

Chociaż "gwiżdżący most" bez wątpienia stanowi dodatkową atrakcję dla turystów, to wśród mieszkańców budzi skrajne emocje. Jedni uważają, że dźwięki dobiegające z budowli są przerażające, inni uznają je za uspokajające i hipnotyzujące. Lokalne radio porównało je do ścieżek dźwiękowych z filmów Davida Lyncha.

