Dolby Atmos: co to i gdzie to znaleźć. Rewolucyjny dźwięk w filmach i grach

Dolby Atmos: co to jest?

W ogromnym skrócie, Dolby Atmos to najnowsza technologia dźwięku, która jest obecnie standardem w kinach, ale możemy mieć ją również w domu. Najczęściej wykorzystuje się ją w filmach i serialach, a także grach wideo (rzadziej w muzyce).

Dolby Atmos, w odróżnieniu od standardowego dźwięku przestrzennego (surround), używa dodatkowych głośników odbijających dźwięk od podłogi do sufitu, a oprócz tego — na boki.

To jednak nie wszystko — Dolby Atmos nazywa się "dźwiękiem obiektowym". To dlatego, że każdy indywidualny obiekt na ekranie, czy to czołg, helikopter, Godzilla, albo jakiś Transformers ma swoje miejsce w ścieżce dźwiękowej.

Dzięki Atmosowi można odczuć, że deszcz pada z góry na dół, albo zaobserwować jak dźwięk podąża za obrazem w scenach pościgu. Jeśli w filmie startowałby samolot i przelatywałby z prawej strony ekranu na lewą, to usłyszelibyśmy dźwięk, jak wylatuje — z tylnych głośników, a potem nad nami, następnie dźwięk przygasnąłby po lewej stronie. I tak precyzyjnie "umieszczonych" osobnych źródeł dźwięku może być nawet 128 w jednej scenie, a to był tylko jeden z nich!

Dolby Atmos, poza kinem, można również uzyskać w domu. Efekt będzie nieco skromniejszy niż w kinie, ale nadal imponujący. Nie trzeba tutaj koniecznie dokupować zestawu 11 głośników. Nawet soundbar (czyli belka grająca umieszczoną pod/przy telewizorze) w okolicach 2500 złotych zrobi duże wrażenie.

Oczywiście kupno zestawu kina domowego z osobnymi głośnikami do Dolby Atmos będzie jeszcze bardziej oszałamiające, ale nie każdy ma w bloku do tego warunki lub budżet.

Dolby Atmos: jaki sprzęt trzeba mieć?

Dolby Atmos przede wszystkim wymaga systemu audio, który go obsługuje. Trzeba upewnić się w opisie produktu, że poszukiwany przez nas sprzęt dekoduje Dolby Atmos. Może to być:

soundbar

amplituner z zestawem głośników kina domowego (amplituner musi dekodować dźwięk Dolby Atmos)

wbudowane głośniki w telewizorze (nasz TV musi dekodować Dolby Atmos)

Warto pamiętać przy kupnie soundbara Aby uzyskać prawdziwy Dolby Atmos w soundbarze, potrzebne są osobne głośniki wysokościowe, a więc w opisie takiego sprzętu musimy mieć oznaczenie x.x.2 (np. 3.1.2 lub 5.1.2) albo x.x.4 (np. 5.1.4 lub 7.1.4), gdzie ta ostatnia z cyfr właśnie oznacza głośniki wysokościowe.

Jeśli chcemy oglądać materiały z urządzenia podpiętego pod telewizor, to może być to również:

konsola do gier (wyłącznie Xbox One S lub Xbox One X)

odtwarzacz 4K Ultra HD Blu-ray (który posiadają także ww. konsole)

przystawka do TV (np. Apple TV 4K lub Nvidia Shield TV

Dolby Atmos można także uzyskać na dowolnych słuchawkach (np. testowanych na zaprzyjaźnionym serwisie dobreprogramy Astro Gaming A50) na konsolach Xbox One S i Xbox One X oraz Windows 10 PC. Wiąże się to jednak z opłatą licencyjną dla Dolby i instalacją aplikacji Dolby Access.

Dolby Atmos jest także dostępny w wersji emulowanej na laptopach, tabletach i smartfonach. O ile na tych pierwszych efekt może być jeszcze w miarę OK, jeśli mamy wysokiej klasy sprzęt, to jednak na urządzeniach mobilnych nie należy spodziewać się rewelacji.

Dolby Atmos: jakie aplikacje, serwisy i gry go obsługują?

Oprócz sprzętu, który obsługuje Dolby Atmos, musimy się upewnić, że oglądamy materiały stworzone właśnie pod ten rodzaj dźwięku.

Z racji tego, że Dolby Atmos to głównie filmy, seriale oraz gry, wymienimy tutaj między innymi aplikacje VOD, które go wykorzystują. Jeśli dany tytuł jest dostępny w Atmosie, znajdziemy specjalną ikonkę przy opisie filmu/serialu.

Serial "Dark" obsługuje Dolby Atmos na Netflix. Jeśli widzimy takie logo, to znaczy, że zarówno materiał został stworzony w Atmosie, jak i nasz sprzęt potrafi to odtworzyć. (Jakub Krawczyński)

Filmy i seriale (platformy, z których skorzystamy w Polsce):

Amazon Prime Video

Apple TV i Apple TV+

Disney+ (wkrótce w Polsce)

Netflix

Rakuten TV

Filmy i seriale z Dolby Atmos znajdziemy również na płytach Blu-ray i 4K Ultra HD Blu-ray, ale trzeba zwrócić uwagę, czy Atmos jest wymieniony w opisie produktu.

Gry wideo:

Konsola Xbox One X (i PC z Windows 10) w wybranych grach (pełna lista tutaj)

Pozostałe:

Dolby Atmos można znaleźć także w aplikacjach do muzyki, ale w bardzo ograniczonym stopniu. Jedyną dostępną w Polsce aplikacją z muzyką w Atmos jest TIDAL.

