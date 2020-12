Sony XH90 - uniwersalny, przystępny telewizor 4K, gotowy na PS5 (test)

Sony XH90 to wydany w 2020 r. telewizor 4K z matrycą LCD, panelem VA i podświetleniem pełnostrefowym LED. Sprzęt obsługuje HDMI 2.1 i dysponuje systemem operacyjnym Android TV 9.0. Ten model jest jedynym TV o rozdzielczości 4K w ofercie Sony, który jest w pełni gotowy na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Szybki, sprawny montaż

Sony XH90 zaskakuje już od pierwszego kontaktu, zanim uruchomimy jeszcze telewizor. Samo wyjmowanie go z opakowania to proces wyjątkowo szybki i prosty — a nie jest to wcale norma w świecie telewizorów.

Dalej jest jeszcze lepiej — nie będziecie potrzebować ani śrubokręta, ani tym bardziej wkrętarki. Dwie nóżki telewizora wpinają się po prostu same na magnetycznej prowadnicy. Takiej wygody nie miałem okazji jeszcze zaznać w ogóle.

Jeden z najtańszych TV z HDMI 2.1 — gotowy na PS5 i Xbox Series X

Wielkim atutem telewizora Sony XH90 jest technologia HDMI 2.1. Telewizor ten posiada dwa takie porty, a jego przystępna cena sprawia, że jest to doskonały wybór w swojej półce cenowej. Co owe porty HDMI 2.1 dają? Przede wszystkim przydadzą się entuzjastom gier wideo.

HDMI 2.1 zapewnia obraz w rozdzielczości 4K przy jednoczesnej płynności animacji 120 klatek na sekundę. To do tej pory niespotykane.

Oprócz tego mamy między innymi technologię Variable Refresh Rate, czyli jeśli gra ma problemy z płynnością i w normalnych warunkach widzielibyśmy rozpraszający efekt "rozerwanego obrazu", HDMI-VRR go usunie, a my spadku płynności nie zauważymy.

Dla entuzjastów dobrego dźwięku, warto wspomnieć też o technologii HDMI eARC, dzięki której po podłączeniu np. soundbara przez jeden kabel HDMI, telewizor "zwróci" nam najwyższej jakości dźwięk Dolby Atmos na każde podpięte urządzenie.

Więcej o dobrodziejstwach HDMI 2.1, szczególnie w perspektywie gier wideo i konsol nowej generacji, PS5 i Xbox Series X pisaliśmy tutaj.

Niespodzianka! Android TV śmiga jak marzenie

Android TV nie jest moim ulubionym systemem operacyjnym. Z wyjątkiem przystawki Nvidia Shield TV nie spotkałem się z urządzeniem, na którym system ten chodziłby na dłuższą metę stabilnie i szybko. Sony XH90 jest jednak chlubnym wyjątkiem.

Sony zadbało o działanie Android TV na swoim telewizorze, oferując wiele własnych akcentów, jak choćby własną, stylową tapetę — tak, że od pierwszych chwil czujemy, że obcujemy z produktem premium.

System działa bardzo szybko, nie ma zwieszek ani opóźnień. Jest nawet szybciej niż na moim LG OLED B9 z 2019 r., a to naprawdę ewenement jeśli chodzi o Android TV.

Na plus zaliczam również bardzo dużą liczbę opcji dopasowywania obrazu. Dostęp do nich jest wygodny, jak również można dzięki nim ustawić obraz pod swoje preferencje w znacznie szerszym stopniu niż u konkurencji.

Uniwersalna bestia — dobra do filmu, sportu i gier

Sony XH90 dysponuje matrycą typu VA. Dzięki niej, telewizor ten sprawdza się doskonale do filmów, oferując świetną czerń i kontrast. Zamiast ciemnoszarego obrazu otrzymujemy niemal prawdziwą czerń — widać to szczególnie przy zgaszonym świetle. Obraz na ekranie jest jednolity, wolny od przebarwień — to cecha telewizorów wyższej klasy.

Technologia pełnoekranowego przyciemnienia lokalnego LED (FALD) sprawia, że ciemne fragmenty scen wyglądają jeszcze ciemniej, a jaśniejsze elementy — stają się jeszcze jaśniejsze.

W ten sposób uzyskujemy znacznie większy kontrast niż w typowym telewizorze bez technologii FALD. Dlatego też XH90 świetnie sprawdza się do filmów, w czym pomaga także zgodność z Dolby Vision (szerzej opisywaliśmy tę technikę tutaj) pomagająca uzyskać jeszcze barwniejsze kolory oraz jaskrawe elementy bez gubienia detali, szczególnie, gdy oglądamy w zaciemnionym pokoju. Obraz wygląda po prostu naturalnie.

Oczywiście należy pamiętać, że rozpatrujemy tutaj produkt w kategorii wyższego segmentu, ale klasy średniej. Nie jest to poziom Samsung Q90T, ani tym bardziej OLED-ów, ale też telewizor Sony kosztuje 2 tysiące złotych mniej.

Natomiast jeśli chodzi o sport, przez dość sporą jasność będzie się nam takie treści oglądało komfortowo w ciągu dnia. Jasność HDR to maksymalnie 700–800 cd/m², a więc wynik bardzo dobry i niestraszne będzie XH90 światło słoneczne. Matryca 120 Hz także zapewnia wysoką płynność szybkich ruchów, bez efektu "brudnego ekranu".

Jedyny tutaj mankament to ewentualnie kąty widzenia, którym daleko od ideału, co może być lekko irytujące przy oglądaniu w większej grupie.

Do gier wideo odnosiłem się już wcześniej a propos zgodności z HDMI 2.1 — w tej chwili Sony XH90 to jeden z najtańszych telewizorów gotowych na PS5 i Xbox Series X, a input lag (czyli poziom opóźnień od ruchów kontrolerem do momentu przetworzenia ich na ekranie) jest tutaj niski - na poziomie 15,1 ms (za RTINGS.com).

Sony XH90 — dla kogo to telewizor i czy się opłaca?

Sony XH90 to bardzo dobry i uniwersalny wybór za rozsądne pieniądze — szczególnie w kategorii telewizorów z HDMI 2.1, które są niezwykle poszukiwane przez graczy (PS5 i Xbox Series X się kłaniają). Jest to drugi najtańszy model, który oferuje porty HDMI 2.1 (obok Samsung Q70T, który oferuje jedno takie złącze).

Jednocześnie jest to odbiornik, który nie ma większych mankamentów jeśli chodzi o sam obraz, poza ewentualnie kątami widzenia.

Było troszkę przygód z aktualizacjami HDMI 2.1 i obsługą funkcji takich, jak rozdzielczość 4K przy 120 FPS oraz technice VRR. Warto tutaj pamiętać, że obsługa 4K120 w grach wiąże się z rozmyciem obrazu, ale Sony obiecało tym problemem się zająć w kolejnych aktualizacjach. Całe szczęście, wszystkie inne bolączki programowe zostały już wyeliminowane.

W swojej klasie jest to jeden z najlepszych wyborów — tym bardziej, że Sony to jeden z niewielu producentów, u którego Android TV działa bardzo płynnie i stabilnie.

W dniu publikacji, telewizor Sony XH90 kosztuje około 3600 zł w wersji 55-calowej.

