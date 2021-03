Już nie "suszarka". Dzięki dronom będzie bezpieczniej na drogach

Bezzałogowe statki powietrzne są wyposażone w kamerę ze stabilizowaną głowicą optoelektroniczną z zoomem optycznym i cyfrowym. Pozwoli to w ramach codziennej służby na rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego, a tym samym na ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym m. in. wyprzedzanie na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych, niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej. Z uwagi na wyposażenie w kamerę i pozycjonowanie w przestrzeni mogą również służyć do wykonywania zdjęć sytuacyjnych na miejscu zdarzenia drogowego .