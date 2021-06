Optymalizacja poboru energii. Innowacyjny system polskiej firmy

Możliwość zoptymalizowania ilości pobieranego prądu i dostosowania jej do produkcji z odnawialnych źródeł energii może być kwestią, która zaważy o przyszłości zielonej energii w Polsce. Aktualnie sieć energetyczna cierpi z powodu zbyt wysokiego napięcia, co jest powodowane przede wszystkim przez instalacje fotowoltaiczne. Firma NMG S.A. oferuje innowacyjne rozwiązanie pozwalające zarządzać popytem i podażą energii elektrycznej.

— Dzięki naszemu systemowi klienci mogą rozliczać się z energii w ramach programów redukcji mocy, tzw. usługa DSR. DSR polega na dobrowolnym i czasowym obniżeniu zużycia energii przez odbiorców lub przesunięciu poboru w czasie, w zamian za ekwiwalent finansowy. Niezbędne do tego jest korzystanie z technologii Smart Metering - mówi Zbigniew Czajkowski, dyrektor handlowy ds. energetyki z NMG S.A.

Inteligentne liczniki prądu to przyszłość

Aby móc odpowiednio zarządzać energią elektryczną niezbędne jest zainwestowanie w inteligentne liczniki elektryczne. Zgodnie z podpisaną już przez prezydenta ustawą, w Polsce będą one sukcesywnie wprowadzane w bieżącej dekadzie. Dokładny monitoring zużycia pozwoli na właściwe zarządzanie energią.

Platforma, którą przygotowała polska firma NMG S.A. pozwala prognozować zużycie energii u danego obrońcy, dzięki czemu istnieje możliwość zastanowienia się i przygotowania strategii optymalizacji poboru prądu.

— Dzięki zastosowaniu i upowszechnieniu opracowanej w ramach projektu technologii, nastąpi ograniczenie ilości rezerw mocy utrzymywanych w konwencjonalnych blokach energetycznych - przekonuje Czajkowski.

Choć obecnie platforma pozwalająca na przewidywanie zużycia energii i zarządzanie nim w czasie, jest kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, niewykluczone, że w przyszłości będzie dostępna także dla właścicieli domów i mieszkań. Optymalizacja zużycia prądu pozwoli nam wszystkim uniknąć wad OZE, nie zmuszając przy tym do korzystania z kosztownych magazynów energii elektrycznej.



Analiza danych dotyczących zużywanego prądu może być czynnikiem kluczowym w planowaniu nowego systemu energetycznego, w którym znacznie większą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. Platforma, która pozwoli na wygodne zarządzanie energią i dostosowanie zużycia do dostaw "czystego" prądu może być krokiem milowym w kierunku ustabilizowania sytuacji związanej z przeciążonymi sieciami energetycznymi.

Źródło: Materiały prasowe