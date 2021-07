Pożar na Dolnym Śląsku. "Zapalił się dach od paneli solarnych"

Instalacje fotowoltaiczne mogą przyczyniać się do powstawania pożarów. Wiele wskazuje na to, że taka historia miała miejsce w miejscowości Kurowice w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku. We wtorek w okolicach południa okoliczni strażacy otrzymali wezwanie do pożaru dachu. Komunikat, który ujrzeli, informował, że za całe zajście odpowiadają panele solarne. W rzeczywistości chodziło tu o instalację fotowoltaiczną.

— Co było przyczyną pożaru? Usłyszeliśmy, że prawdopodobnie pożar wybuchł od zamontowanych na dachu paneli fotowoltaicznych. Kabel mógł być źle podłączony i się przegrzać - relacjonowali strażacy ochotnicy w rozmowie z dziennikarzem MyGlogow.pl.



Poza tym, że pożar mógł wybuchnąć z powodu wadliwej elektrowni słonecznej, problem pojawił się także podczas akcji gaśniczej. Znajdująca się pod napięciem instalacja utrudniała działania prowadzone przez strażaków.

— Po dojeździe do Kurowic potwierdziły się informacje ze zgłoszenia. Płonął dach. W pierwszej fazie podaliśmy dwa prądy wody w natarciu z zewnątrz, w tym jeden z autodrabiny. Ponadto strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego podali prąd wody od wewnątrz domu, czyli na poddasze. Działania utrudniały zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. W pierwszej fazie utrudniało to podjęcie skutecznych działań gaśniczych - mówił Tomasz Michalski, rzecznik prasowy KP PSP w Głogowie w rozmowie z portalem miedziowe.pl.

Na załączonym filmie widać fragmenty prowadzonej akcji gaśniczej. Strażacy musieli częściowo rozebrać pokrycie dachowe, a po całej akcji zabezpieczyli budynek plandeką. Trwa szacowanie strat.

Wyjaśnieniem przyczyny pożaru zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa. Dopiero wtedy będzie można z całą stanowczością stwierdzić, czy przyczyną pożaru była niepoprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna, czy jednak do wybuchu ognia doszło z innej przyczyny.

Należy pamiętać, że do pożaru wywołanego przez instalację PV może dojść nie tylko w okolicy modułów, ale też na całej trasie prowadzenia kabli solarnych, a nawet przy falowniku.

Źródło: miedziowe.pl/myglogow.pl/glogow-info.pl