Kolorowa elewacja z paneli fotowoltaicznych. Ekologiczna i ekonomiczna

Szwedzi wpadli na to, jak promować elewacje fotowoltaiczne. Tamtejsza firma Soltech Energy oferuje rozwiązanie, które na tle konkurencji wyróżnia się przede wszystkim kolorem. Taka instalacja powstała na elewacji budynku firmy Wallenstam w Goeteborgu, zajmującej się nieruchomościami.

Do wykonania tej widowiskowej instalacji wykorzystano półprzezroczyste moduły fotowoltaiczne charakteryzujące się zróżnicowaną kolorystyką. Całość składa się z blisko 1100 modułów o łącznej powierzchni 900 metrów kwadratowych.

Układ modułów pozwolił zapewnić odpowiednią wentylację w budynku, a także chłodzenie samych paneli fotowoltaicznych, co korzystnie wpłynie na ich wydajność. Kompozycja paneli nie jest przypadkowa - inwestor chciał nawiązać do wzorów tworzonych przez szwedzką projektantkę mody Violę Grasten. W latach 50. XX wieku miała ona duży wpływ między innymi na popularyzację tradycyjnych szwedzkich dywanów rya. Cała inwestycja pochłonęła około 7 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 3 miliony złotych.

— Szkło nie jest chromatyczne, cienkie czarne linie są podłożem solarnym, ale widać je tylko z odległości mniejszej niż dwa metry. Patrząc na nie z dystansu widać tylko jeden kolor - powiedziała Anna Svensson, dyrektor innowacji Soltech Energy w rozmowie z PV Magazine.



Wykorzystywanie elewacji do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, to jeden ze sposobów na oszczędzanie przestrzeni, a jednocześnie stałe rozwijanie rynku odnawialnych źródeł energii. Choć rozwiązanie to nie jest najbardziej wydajne ani najtańsze, pozwala oszczędzać zasoby w postaci gruntów, a to właśnie ta kwestia często jest problematyczna.

