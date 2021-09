Jak obniżyć rachunki za prąd? Musisz o tym pamiętać

Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Wydaje się, że w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej, to pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Trzeba sobie uświadomić, że choć wydaje nam się, że nasz sposób korzystania z energii elektrycznej jest optymalny, zazwyczaj można poprawić w nim całkiem dużo.

Pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, jest właściwe korzystanie z oświetlenia. Obecnie powszechnie dostępne są już ekologiczne źródła światła. Mowa tu o żarówkach LED, które w większości przypadków pobierają mniej niż 10 W energii elektrycznej. Choć klasyczne żarówki nie są już dostępne w sklepach, często zdarza się, że gdzieś w domu ciągle z nich korzystamy, bo nie ma okazji do wymiany. To błąd. LED o mocy około 8,5 wata daje tyle samo światła, co żarówka wolframowa o mocy aż 60 W.

Poza tym, że warto wymienić źródła światła na bardziej efektywne, trzeba też pamiętać o pewnej prozaicznej czynności. Wychodząc z danego pomieszczenia, powinniśmy zgasić światło. To wiedza, którą pakuje się nam do głowy od czasów szkoły podstawowej, a często wciąż o tym zapominamy i często zostawiamy oświetlony przedpokój, podczas gdy sami spędzamy czas w innej części mieszkania.

Czasem trzeba zainwestować więcej

Aby oszczędzić na prądzie, czasem trzeba wydać trochę więcej pieniędzy. Mowa tu o sytuacji, gdy kupujemy nowy sprzęt RTV lub AGD. Warto spojrzeć wówczas na jego klasę energetyczną i zastanowić się, czy nie warto dorzucić kilku groszy, kupując w zamian sprzęt zużywający mniej energii elektrycznej.

Jeśli jesteśmy już przy sprzętach AGD, warto uświadomić sobie, że nie zawsze korzystamy z nich tak, jak powinniśmy. Czajnik elektryczny to urządzenie naprawdę prądożerne. Aby w naszym portfelu zostało trochę więcej pieniędzy, warto zacząć gotować dokładnie tyle wody, ile potrzebujemy. Najłatwiej osiągnąć ten efekt wlewając do czajnika wodę z tego naczynia, które mamy zamiar wodą zalać. Bardziej precyzyjnie się już nie da.

Jak oszczędzać prąd w codziennym życiu?

Kolejna sprawa dotyczy takich urządzeń jak zmywarki i pralki. Powinniśmy włączać je dopiero wówczas, gdy są odpowiednio napełnione. W innym wypadku będzie to nieefektywne. W przypadku prania warto też wybierać programy z niższą temperaturą wody wtedy, kiedy to możliwe.

W przypadku piekarnika, nie powinniśmy bez potrzeby otwierać jego drzwiczek podczas pracy. Takie działanie skutecznie go wychładza, co z kolei przekłada się bezpośrednio na ilość energii niezbędną do osiągnięcia zadanej temperatury.

Tryb uśpienia to złodziej energii

Telewizor wyłączony pilotem nie pobiera prądu, prawda? Otóż nie. Okazuje się, że tryb uśpienia, nazywany też trybem "stand by" może przekładać się na całkiem spory pobór prądu w skali roku. Szczególnie jeśli mamy w domu wiele urządzeń korzystających z niego. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o wpięte do sieci ładowarki — nawet, gdy nic nie jest do nich podłączone, pobierają minimalne ilości prądu. A jak wiadomo — grosz do grosza i uzbiera się pokaźna suma.

Warto więc korzystać z listew z wyłącznikami, które pozwalają jednym ruchem odłączyć od sieci kilka urządzeń. Nie wymaga to wiele pracy, a jednak pozwala zaoszczędzić prąd.

Poza wszystkimi wymienionymi sposobami na oszczędzenie energii, warto zastanowić się nad zmianą taryfy u dostawcy prądu na "nocną i weekendową", czyli G12. Rozwiązanie to może być korzystne jednak tylko dla wybranych osób. W odróżnieniu od tego jednolitych cen prądu, które obowiązują w taryfie G11, stawki są tu zróżnicowane. Taniej jest w godzinach 13:00–15:00 i 22:00–6:00 (w niektórych regionach taryfa nocna może zaczynać się od 23:00). Ponadto korzystniejsze stawki obowiązują również w weekend.



Wymienione wskazówki mogą pozwolić zaoszczędzić na energii elektrycznej, bez konieczności inwestowania w odnawialne źródła energii, na przykład fotowoltaikę. Jednocześnie należy pamiętać, że najskuteczniejszym sposobem na obniżenie rachunków za prąd, jest zmniejszenie czasu korzystania z urządzeń elektrycznych. Może warto sięgnąć po książkę, zamiast oglądać telewizor?

Źródło: Gadżetomania