Alternatywa dla węgla. Polskie miasto chce taniego ciepła

Ciepłownie przeżywają obecnie bardzo trudny okres. Wysokie ceny węgla i gazu, a także czasowo ograniczona dostępność do tych surowców przekładają się na problemy z funkcjonowaniem tego typu obiektów, a także na podwyżki rachunków odbiorców końcowych. Istnieją jednak sposoby, by z tym zjawiskiem walczyć.

"Ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE" to projekt, który ma zostać zrealizowany w Lidzbarku Warmińskim. Dziennikarze serwisu wysokienapiecie.pl opisali szczegóły na temat ekologicznej ciepłowni, w której planowany udział energii z odnawialnych źródeł energii wynosi ponad 90 proc.

Projekt jest realizowany w ramach programów prowadzonych przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju (NCBR). Jest to tzw. demonstrator technologii. Miasto, które zgłasza się do NCBR po dotacje, musi postarać się rozwiązać zadany przez instytucję problem. Jak mówi Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR, środki na realizację celu są wypłacane wówczas, gdy zrealizowane zostaną faktyczne zadania. Takie podejście sprawia, że do programu przystępują tylko ci wykonawcy, którzy mogą zrealizować faktyczne działania.