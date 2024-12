Chcesz ukryć twarz przed monitoringiem? Skorzystaj z tej peleryny

Camera Shy Hoodie to na pozór zwykła czarna bluza z kapturem , ale jej funkcjonalność zaskakuje. Dzięki specjalnej konstrukcji bluza powoduje, że twarz jej użytkownika staje się niewidoczna na nagraniach wideo, oświetlona jasnym światłem. To rozwiązanie zdobywa popularność wśród osób pragnących zachować anonimowość.

Choć Camera Shy Hoodie może być używana do ochrony prywatności, jej potencjalne nadużycie budzi pewne obawy. Przestępcy mogą wykorzystać tę technologię do ukrycia się przed organami ścigania. To wyzwanie dla systemów zabezpieczeń, które muszą dostosować się do nowych zagrożeń związanych z innowacjami.