Cody Dock Rolling Bridge. Niesamowity most toczy się by przepuścić łodzie

Zbudowany w Londynie most, a w zasadzie kładka pieszo-rowerowa , wygląda na pozór zupełnie zwyczajnie. Dwie stalowe, kwadratowe ramy są połączone kawałkiem metalowej drogi, po której mogą przemieszczać się piesi i rowerzyści.

- Podnoszenie, kołysanie, przesuwanie, składanie i przechylanie… rozwiązań problemu otwierania mostu jest wiele i są one różnorodne — twierdzi Thomas Randall-Page, który do listy sposobów na przemieszczanie mostu dodał autorski pomysł: toczenie ich wzdłuż kanałów .

Mechanizm składa się z przymocowanych do brzegów, stalowych prowadnic, na których zawieszona jest cała konstrukcja i po których przemieszczają się ramy mostu. W ramach wycięte są otwory, pasujące do zębów prowadnic, dzięki czemu cała całość może się bezpiecznie obracać.

Cody Dock Rolling Bridge do pracy nie potrzebuje elektryczności – jest napędzany siłą mięśni ludzi, a do przemieszczenia 12-tonowego mostu wystarczy człowiek, napędzający mechanizm korbowy. Aby było to możliwe, w konstrukcji mostu zastosowano betonowy balast, inspirowany wiktoriańskimi mechanizmami zapór wodnych, często budowanych na podlondyńskich kanałach.