Coraz więcej Polaków decyduje się na klimatyzację w domu. Dlaczego?

- Analizując dane z 2022 roku, widzimy, że zainteresowanie montażem klimatyzacji trwało od kwietnia do października. Jednak w tym roku zauważyliśmy znaczący wzrost zapytań już w styczniu. Może to wynikać z rosnących kosztów ogrzewania, co skłoniło właścicieli mieszkań do poszukiwania alternatywy i wykorzystywania klimatyzacji również do ogrzewania pomieszczeń - dodaje Grygiel.