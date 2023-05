Droga fotowoltaiczna. Holendrzy ruszają z budową

W Barbancji Północnej, wzdłuż drogi N285 niedaleko miejscowości Wagenberg na północ od Bredy powstanie 500-metrowa ścieżka rowerowa. Do jej budowy wykorzystanych zostanie ok. 600 modułów fotowoltaicznych. System ten ma być zintegrowany z wierzchnią warstwą asfaltu. Z informacji przekazanych przez dziennikarzy pv magazine wynika, że nowa droga dla rowerów to projekt pilotażowy, którego testy potrwają pięć lat.