Eksplozja hulajnogi elektrycznej. Właściciel oszukał śmierć

Właściciel pojazdu pozostawił go do ładowania w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ta standardowa czynność zakończyła się jednak samozapłonem i wybuchem. Nagranie zarejestrowane przez kamerę domowego monitoringu prezentuje jak kilka iskier i kłęby dymu przeradzają się w eksplozję oraz poważny pożar całego pomieszczenia.

W momencie pożaru właściciel był obecny w domu i próbował opanować pożar za pomocą koca gaśniczego. Jego wysiłki nie przyniosły jednak efektu, a on sam został przewieziony do szpitala z objawami zatrucia czadem.

W przypadku Della Williamsa doszło pod tym względem do zaniedbań. Nie tylko pozostawił on swoją hulajnogę elektryczną bez nadzoru. Nabył on swój pojazd w serwisie Gumtree i nie sprawdzał czy jest to model, który jest odpowiedni dla brytyjskich gniazdek.