Firmy Hikvision i Dahua uznane za zagrożenie. Australia usuwa chińskie kamery z budynków rządowych

Kamery, domofony i inny sprzęt firm Hikvision i Dahua to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Taką opinię wyraziły australijskie władze po wykonaniu audytu sprzętu używanego w budynkach rządowych. W 250 obiektach odkryto ponad 900 urządzeń, których stosowanie może oznaczać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Urządzenia wyprodukowane przez budzące podejrzenia firmy zostały znalezione m.in. w ministerstwie obrony i handlu, a jedynym wolnym od nich resortem okazało się ministerstwo rolnictwa. Co wywołuje podejrzliwość Australijczyków?

Choć na razie nie podano do publicznej wiadomości dowodów, że chiński sprzęt to przyczyna wycieków danych, podejrzenia budzi fakt, ze zarówno Hikvision, jak i Dahua to firmy będące częściową własnością chińskiego państwa. W związku z tym sprzęt elektroniczny obu producentów został uznany za potencjalne zagrożenie, które należy wyeliminować.