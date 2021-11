Naukowiec został ogłoszony tegorocznym laureatem Złotego Medalu im. Gerharda Herzberga , najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez kanadyjską Radę Nauk Przyrodniczych i Inżynieryjnych (NSERC) . Medal Herzberga zapewnia finansowanie badań w wysokości do 1 miliona dolarów w ciągu pięciu lat.

"Dzięki jego odkryciom możliwe będzie przetwarzanie informacji optycznie, a nie elektronicznie, co uczyni technologię superkomputerowów bardziej stabilną i skalowalną niż komputery kwantowe" – napisano w oświadczeniu NSERC .

Po opracowaniu wstępnego projektu kolejnym wyzwaniem było zebranie ekspertów z dziedziny materiałoznawstwa i fizyki półprzewodników, aby faktycznie go zrealizować. Wynikiem ich tego było wynalezienie materiałów z fotoniczną przerwą pasmową lub tzw. kryształów fotonicznych.

Jednym z zastosowań takich materiałów jest chirurgia laserowa, wykorzystywana do zabiegów takich jak niszczenie guzów nowotworowych. Dzięki materiałom z fotoniczną przerwą w paśmie, światło może być prowadzone przez kabel z pustym rdzeniem. Umożliwiło to wykorzystanie go w operacjach na pacjentach, którzy mogliby nie wytrzymać urazów towarzyszących tradycyjnym operacjom laserowym.