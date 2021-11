Fotowoltaika obowiązkowa w całym kraju. Plan nowego rządu Niemiec

Fotowoltaika i elektrownie wiatrowe odegrają kluczową rolę w transformacji energetycznej Niemiec. Nowy rząd, w którym za gospodarkę i środowisko odpowiadać będą Zieloni, będzie dążył do całkowitego odejścia od węgla do 2030 roku.

Jak informują dziennikarze serwisu gramwzielone.pl, do tej pory planowano, by do tego czasu udział OZE w miksie energii elektrycznej wynosił około 65 procent. Nowy rząd chce, by w 2030 roku aż 80 procent pochodziło z odnawialnych źródeł energii, a aby móc zrealizować taki plan, trzeba przygotować konkretne rozwiązania.