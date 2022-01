Instalacja fotowoltaiczna a wiatr. Jak wygrać z pogodą?

Instalacje fotowoltaiczne muszą być odporne na zjawiska pogodowe. Silny wiatr, grad czy śnieg stanowią dla nich zagrożenie, lecz producenci modułów i konstrukcji wsporczych są na nie przygotowani. Kluczowym elementem pozostaje jednak jakość prac montażowych. Te często pozostawiają wiele do życzenia.

W kwietniu 2022 roku dojdzie do zmian w przepisach dotyczących rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne . Zwiększony popyt na fotowoltaikę sprawił, że na rynku pojawiło się wielu niedoświadczonych instalatorów. Z kolei firmy, które działają na rynku od dłuższego czasu, mierzą się z nadmiarem zamówień. Wszystko to przekłada się na jakość prac montażowych.

W rozmowie z serwisem gramwzielone.pl wypowiedział się na ten temat Dominik Połoniewicz, główny konstruktor firmy Corab. Jego zdaniem zjawiska atmosferyczne stwarzają realne zagrożenie dla instalacji fotowoltaicznych. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy wykorzystane zostały niewłaściwe materiału lub popełniono błędy montażowe. Wówczas może dojść do wyrwania modułów z konstrukcji, w tym do uszkodzenia klem trzymających panele.

Problemy często dotykają instalacji zamontowanych na dachach płaskich. Niewłaściwie zaprojektowana instalacja może doprowadzić do katastrofy.

- Na dachach płaskich powinno się zwrócić uwagę na balasty. Ważne, aby były odpowiednio dobrane, dostosowane do użytej konstrukcji. Tu istotny jest projekt konstrukcji, uwzględniający aerodynamikę i współczynnik tarcia. W zimie zwały mokrego śniegu mogą spowodować ugięcia belek podtrzymujących. Dochodzi do przekroczenia granicy sprężystości zastosowanego elementu. Jeśli pominąć aspekty kapryśnej aury, to z naszych obserwacji wynika, że najczęściej usterki pojawiają się w pierwszych miesiącach eksploatacji fotowoltaiki - mówi ekspert firmy Corab.