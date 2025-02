Jak podładować laptopa w hotelu? Karta-klucz nie będzie tu potrzebna

Podróżowanie służbowe czy turystyczne wiąże się często z koniecznością pracy na laptopie , a jednym z wyzwań, które mogą się pojawić, jest naładowanie urządzenia w hotelu . Choć wiele hoteli oferuje gniazdka elektryczne w pokojach, nie zawsze jest to wystarczające, szczególnie gdy dostęp do prądu jest ograniczony.

Podczas pobytu w wielu hotelach karta służy nie tylko jako klucz do pokoju, ale też udostępnia prąd w pokoju. Czasami wystarczy zastąpić kartę hotelową dowolną inną kartą – niektóre czytniki kart nie rozpoznają, co zostało do nich włożone. W takim przypadku papier lub jakakolwiek karta tego samego rozmiaru spełnią swoje zadanie.