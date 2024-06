Jak upały i susze wpływają na instalacje fotowoltaiczne?

Fala upałów co roku nawiedzająca Europę niesie za sobą poważne skutki. Wysokie temperatury utrudniają codzienne funkcjonowanie, powodują wysychanie roślinności i liczne pożary. Wysokie temperatury mają negatywny wpływ również na urządzenia elektroniczne, w tym instalacje fotowoltaiczne.

Jak dowiadujemy się z artykułu w serwisie PV Magazine, wydajność fotowoltaiki podczas upałów jest uzależniona od wielu czynników. Największe straty mogą wynikać z przegrzewania się falowników. Podobnie jak inne urządzenia elektryczne tak i falowniki mają określony zakres temperatur pracy. Latem należy szczególnie zadbać o to, by inwertery nie przegrzewały się. Wzrost temperatury tych urządzeń prowadzi do ograniczenia produkcji energii lub nawet ich wyłączenia.