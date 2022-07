Klimatyzator czy klimakonwektor? Co wybrać na upały?

Przez Polskę przetacza się fala upałów. Biorąc pod uwagę, że to dopiero pierwsza część lata, można zakładać, że nie jest to ostatni gorący tydzień w roku. Jakie urządzenie najlepiej wybrać do schłodzenia mieszkania - klimatyzator czy klimakonwektor?

Upały mogą zakłócać codzienne funkcjonowanie. Wysoka temperatura w mieszkaniu utrudnia skupienie uwagi i skoncentrowanie się na wykonywanych działaniach, a brak możliwości skutecznego schłodzenia się sprawia, że wielu z nas odczuwa permanentne przemęczenie. Zbawienne w takiej sytuacji mogą być urządzenia stworzone z myślą o kontrolowaniu temperatury wewnątrz pomieszczeń.

Najprostszym rozwiązaniem jest rzecz jasna typowy wiatrak. On jednak nie obniży temperatury w pomieszczeniu, a jedynie wywoła ruch powietrza, który da nam uczucie chłodu. Aby faktycznie schłodzić lokum, konieczne jest skorzystanie z klimatyzatora lub klimakonwektora.

Klimatyzator przenośny czy stacjonarny?

Nie ma wątpliwości, że obiektywnie najlepszym, najbardziej wydajnym urządzeniem do chłodzenia budynków, jest klimatyzator stacjonarny. Tego typu urządzenia, jeśli są odpowiednio dobrane, pozwalają na obniżenie temperatury w budynku do poziomu 18 stopni Celsjusza. Oczywiście nie powinniśmy schładzać pomieszczeń aż tak bardzo, aby nie przeżyć szoku w momencie zmiany temperatury o 20 stopni Celsjusza podczas wychodzenia z domu.

Klimatyzator stacjonarny to urządzenie kosztowne, które w dodatku musi zamontować fachowiec z odpowiednimi uprawnieniami. Do tego konieczne jest zrobienie małego bałaganu w budynku - do jednostki klimatyzatora konieczne jest doprowadzenie przewodów elektrycznych, przewodów odprowadzających skropliny oraz przewody, w których krąży czynnik chłodniczy. Przewody można układać w korytach natynkowych, ale bardziej estetyczne jest ich ukrycie w bruzdach. To z kolei może wiązać się z wykonaniem drobnego remontu i odświeżeniem ścian.

Jeśli nie jesteśmy gotowi na wakacyjny remont, warto rozważyć zakup klimatyzatora przenośnego. Trzeba jednak od razu podkreślić, że jest to urządzenie znacznie mniej wydajne niż standardowy klimatyzator. Mówi się, że pobierając tę samą moc, mobilny klimatyzator jest o około połowę mniej skuteczny.

Klimatyzator przenośny - rodzaje

Istnieje kilka rodzajów klimatyzatorów przenośnych. Podstawowe modele muszą być ustawiane w chłodzonym pomieszczeniu, skąd usuwają ciepłe powietrze przez rurę umieszczoną w oknie. Wadą takiego rozwiązania jest hałas związany z pracą urządzenia oraz niewielka efektywność chłodzenia związana z tym, że na bieżąco usuwana jest część powietrza z lokalu.

Innym typem urządzenia, jest klimatyzator, który można ustawić na zewnątrz, na przykład na balkonie czy tarasie. Niewiele urządzeń nadaje się do takiej pracy. Są one jednak znacznie wydajniejsze od typowych urządzeń przenośnych. Pozwala ono wtłoczyć zimne powietrze do pomieszczenia, a jednocześnie oszczędza nam hałasu związanego ze swoją pracą.

Istnieją też rozwiązania wyposażone w dwie rury. Klimatyzator umieszczany wewnątrz pomieszczenia z dwoma rurami jest skuteczniejszy w chłodzeniu - jedną rurą zasysane jest powietrze z zewnątrz, a drugą wypompowywane jest ciepłe powietrze ze środka budynku.

W przypadku klimatyzatorów przenośnych ustawianych na zewnątrz, które są wyposażone w dwie rury, zasada działania jest nieco inna. Urządzenie takie pobiera ciepłe powietrze z wewnątrz budynku, schładza je i wprowadza je z powrotem do wewnątrz budynku. To zdecydowanie najlepsza opcja spośród klimatyzatorów przenośnych.

Klimakonwektor, w sam raz do pompy ciepła

Klimakonwektor to urządzenie, które może chłodzić lub ogrzewać pomieszczenia. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to grzejnik wyposażony w wiatrak, który rozdmuchuje ciepłe lub chłodne powietrze w pomieszczeniu. Aby klimakonwektor działał, potrzebuje on źródła chłodnej (lub ciepłej) wody. Klimakonwektory są dobrym rozwiązaniem w budynkach z zainstalowaną pompą ciepła. Jeśli pompa posiada funkcję chłodzenia, może zapewnić nam przyjemne temperatury w budynku przez cały rok.

Klimatyzer, czyli wiatrak na sterydach

Ostatnim z urządzeń, które mogą wspomóc chłodzenie pomieszczenia, jest klimatyzer, nazywany też klimatorem. Zasada działania tego urządzenia jest bardzo prosta. Posiada ono zbiornik na zimną wodę oraz miejsce na wkłady lodowe. Im niższa temperatura cieczy, tym chłodniej będzie w pomieszczeniu. Jest to najmniej wydajne urządzenie chłodzące, które jednak może sprawdzić się dobrze do schłodzenia pojedynczego pomieszczenia w najcieplejszych godzinach w ciągu doby.

Najlepszym wyborem na chłodzenie budynku jest więc rzecz jasna typowy klimatyzator zamontowany na ścianie. Jest najwygodniejszy i najlepiej schłodzi pomieszczenie. Klimatyzatory przenośne to urządzenia zróżnicowane, które mogą zapewnić komfort cieplny, ale samo ich użytkowanie nie jest najwygodniejsze. Mogą hałasować, a do tego konieczne jest zamontowanie uszczelnienia w oknie. Ich wydajność też nie jest najwyższa.

Rozsądnym kompromisem są klimakonwektory. Mogą one zastąpić grzejniki, a chłodzenie przy ich użyciu przynosi wymierne efekty. Niestety ich montaż wymaga sporych nakładów finansowych - trzeba wykonać kompletną instalację, podobną do instalacji centralnego ogrzewania. Klimatyzery są natomiast rozwiązaniem doraźnym, podobnym do wiatraków.