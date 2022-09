Mini drony z kamerą. Najciekawsze modele

Dron DJI Mini 2

Dron DJI Mini 2 to wciąż popularny wybór wśród wielu entuzjastów latających gadżetów. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, urządzenie ma dawać możliwość nawet 31 minut lotu w korzystnych warunkach. Dodatkowo model ten jest zdolny do tego, żeby wznieść się na maksymalną wysokość około 4 km. Producent podaje, że odporność DJI Mini 2 na wiatr to ok. 10 m/s. Waga drona to zaledwie 249 g.

Zasięg transmisji wideo jest możliwy do 6 km. DJI Mini 2 otrzymał kamerę pozwalającą nagrywać materiały w 4K/30 fps, które prezentują się dobrze również dzięki trzyosiowej stabilizacji. Jeżeli natomiast chodzi o transmisję wideo na żywo, podczas latania będzie to w jakości HD. Przy okazji warto nadmienić, że DJI Mini 2 umożliwia skorzystanie z trzech trybów panoramy, mianowicie szerokokątnej, sferycznej oraz 180 stopni. Pozwala to na łatwe tworzenie przyjemnych dla oka panoramicznych ujęć. Takiego mini drona można znaleźć w okolicach ceny 2400 zł.

Dron Syma X23W

Sporo dobrej zabawy mogą dostarczyć również bardzo tanie drony, ale warunek jest taki, że trzeba obniżyć swoje oczekiwania. Nie każdy chce wydawać parę tysięcy złotych na drona, a powodów może być wiele. Przykładem może być to, że gdy gadżet ma trafić w ręce dziecka, które prawdopodobnie nie będzie umiejętnie pilotować, wtedy szkoda zepsuć kosztowny sprzęt. W takich sytuacjach można skierować wzrok na drony w stylu Syma X23W, bo krótko mówiąc, charakteryzują się względnie niską ceną. Ten konkretny model to okolice 250 zł.

Tańszy dron będzie mniej imponujący pod względem osiągów i nie można o tym zapominać. Syma X23W jest wyposażony w akumulator o pojemności 500 mAh, a czas ładowania jest szacowany na około 130 minut. Dron jest w stanie latać przez mniej więcej siedem minut, więc po krótkiej zabawie trzeba sobie zrobić przerwę. Zasięg sygnału wynosi 25 metrów. Wymiary urządzenia to 210 mm x 210 mm x 50 mm. Do ciekawszych funkcji można zaliczyć np. automatyczny start i lądowanie, co wyręcza mniej doświadczonego operatora z tych czynności.

Dron Fimi X8 Mini Pro

Za kolejną ciekawą propozycję w postaci mini drona posłuży nam Fimi X8 Mini Pro. Zanim przejdziemy dalej warto wspomnieć, że marka Fimi należy do rodziny Xiaomi. Cena X8 Mini Pro znajduje się w okolicach 2000 zł. Dron zalicza się do bardzo lekkich, składanych sprzętów, które można z łatwością zabierać w podróż. Oczywiście waga również nie jest wysoka, ponieważ mówimy tu o zaledwie 250 gramach.

Fimi X8 Mini Pro ma kamerę o rozdzielczości 4K, która za sprawą trzyosiowego zawieszenia daje stabilny obraz. Możliwe jest nie tylko uchwycenie dość efektownych zdjęć, ale również nagrywanie materiałów wideo 4K w 30 klatkach na sekundę. Co ciekawe, specjalnie przygotowany algorytm o nazwie Hisilicon ma poprawiać widoczność detali w słabym oświetleniu. Akumulator o pojemności 2200 mAh powinien umożliwiać około 30 minut lotu. Wymiary urządzenia to 200 mm x 145 mm x 56 mm.

Marcin Hołowacz, dziennikarz Gadżetomanii