Mobilny magazyn energii. Ma wiele zastosowań

Twórcy rozwiązania twierdzą, że mobilny magazyn energii może znaleźć liczne zastosowania. Ich zdaniem sprawdzi się on np. podczas różnego rodzaju wydarzeń czy festiwali, ale to nie wszystko. Mobilne magazyny energii można wykorzystywać na placach budowy, a także np. na morzu, gdzie dostęp do elektryczności jest utrudniony. Mobilne magazyny energii sprawdzą się także na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych.