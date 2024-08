Nie opłacasz abonamentu RTV? Zobacz, co czeka cię po 25 sierpnia

Nieopłacenie abonamentu RTV to nie tylko ryzyko kar finansowych, ale także możliwość utraty środków z konta bankowego. Sprawdź, co cię czeka, jeśli nie uregulujesz należności do 25 sierpnia i dowiedz się, kto może skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku.

Abonament RTV to obowiązek, który spoczywa na każdym posiadaczu odbiornika radiowego lub telewizyjnego w Polsce, a już niedługo być może również komputera i telefonu. Niezapłacenie go w terminie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym zajęcia środków przez urząd skarbowy. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zasady dotyczące opłaty abonamentowej, wskażemy, kto jest zwolniony z tego obowiązku, oraz wyjaśnimy, co się stanie, jeśli nie uregulujesz należności do 25 sierpnia.

Abonament RTV - najważniejsze zasady

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, która dotyczy każdego posiadacza odbiornika radiowego lub telewizyjnego w Polsce. Zasady regulujące ten obowiązek są jasno określone w przepisach prawa. Opłatę abonamentową należy wnieść do 25. dnia każdego miesiąca, a jej wysokość zależy od rodzaju posiadanego sprzętu. W 2024 roku miesięczna stawka za posiadanie radia wynosi 8,70 zł, a za telewizor 27,30 zł.

Rejestracja odbiornika jest kluczowym krokiem, od którego rozpoczyna się obowiązek uiszczania abonamentu. Jeśli nie zapłacimy w terminie, Poczta Polska ma prawo do wysłania wezwania do uregulowania zaległości, na co mamy 7 dni. Późniejsze konsekwencje mogą obejmować zajęcie środków z konta bankowego lub potrącenie długu z pensji, emerytury lub renty.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Prawo przewiduje kilka wyjątków, które dotyczą konkretnych grup społecznych. Zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu są osoby, które ukończyły 75. rok życia. To oznacza, że seniorzy w podeszłym wieku mogą być spokojni o swoje finanse w tym zakresie.

Zwolnieniem objęte są również osoby powyżej 60. roku życia, które otrzymują emeryturę, ale tylko wtedy, gdy jej wysokość nie przekracza połowy średniego wynagrodzenia miesięcznego. Dodatkowo, osoby z I grupy inwalidzkiej, inwalidzi wojenni i wojskowi, czyli weterani, również są zwolnieni z tej opłaty.

Powyższe grupy mogą uniknąć opłat, jednak ważne jest, aby dopełniły odpowiednich formalności, aby skorzystać z przysługujących im przywilejów.

Co, jeśli nie zapłacisz abonamentu do 25 sierpnia?

Brak opłacenia abonamentu RTV w terminie, czyli do 25 sierpnia, może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Jeśli nie uregulujesz należności, najpierw otrzymasz wezwanie do zapłaty od Poczty Polskiej, dające ci 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeżeli jednak nie zapłacisz w tym czasie, sprawa zostanie skierowana do urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy ma szerokie możliwości egzekucji długu. Może zająć środki na twoim koncie bankowym, potrącić należność z wynagrodzenia, emerytury lub renty, a także odzyskać dług z nadpłaty podatku. Ważne jest, aby nie ignorować tego zobowiązania, ponieważ dług może znacząco wzrosnąć.

