Opłata mocowa powraca. Jak bardzo wzrosną rachunki za prąd?

W drugiej połowie 2024 roku konsumenci w Polsce zostali tymczasowo zwolnieni z opłaty mocowej, co pozwoliło obniżyć rachunki za prąd. Jednak z początkiem 2025 roku opłata ta powraca i będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość comiesięcznych kosztów energii elektrycznej. Co to dokładnie oznacza dla gospodarstw domowych i dlaczego opłata mocowa jest konieczna? W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega ten mechanizm, jak obliczana jest jego wysokość i czego możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach.