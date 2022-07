Paliwo z powietrza i światła. Rewolucyjna technologia produkcji energii

Energia ta jest wykorzystywana do produkcji gazu syntezowego, powstającego z atmosferycznego CO2 i wody. Następnie, poprzez proces GTL (gas to liquid) gaz jest przekształcany na płynne paliwo. Choć jego spalanie spowoduje emisję dwutlenku węgla, paliwo jest w praktyce zeroemisyjne – do atmosfery powraca dwutlenek węgla, pobrany do przeprowadzenia całego procesu.