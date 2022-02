Potrzebują miliona pralek. Absurd branży fotowoltaicznej w Polsce

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, producenci i importerzy paneli fotowoltaicznych są zobowiązani do zbierania odpowiedniej ilości zużytych komponentów fotowoltaicznych. Te, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.), ujęte są w tej samej kategorii, co sprzęt AGD. Generuje to problem nie tylko dla branży fotowoltaicznej, ale też dla producentów sprzętu domowego.

- Na rynku nie ma dostatecznej ilości zużytych zmywarek i suszarek, bo są to dopiero rosnące grupy. Obowiązki recyklingu są więc realizowane przede wszystkim starymi pralkami. Do tego doszło zapotrzebowanie na recykling paneli fotowoltaicznych , których z oczywistych powodów po prostu nie ma. Te zużyte pojawią się dopiero za 10-15 lat - mówi ekspert.

W kontrze do tych słów Konecki komentuje, że art. 11 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym podmiot, który wprowadza taki sprzęt, może zajmować się zbiórkami, korzystając z usług organizacji odzysku, ale nie zwalnia go to z odpowiedzialności. Doktor Sergiusz Urban z kancelarii prawniczej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr potwierdza, że ten, kto wprowadza sprzęt elektroniczny i elektryczny do obrotu, jest zobowiązany do zbiórki zużytego sprzętu.