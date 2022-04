Stworzył go Polak. Osiąga ponad 100 km/h. Pierwsze sztuki już sprzedane

Drony pasażerskie to zdecydowanie pojazdy przyszłości. Obserwowanie tego sprzętu w akcji robi duże wrażenie. Firma Jetson zaprezentowała 21 kwietnia najnowszy film, pokazujący jak stworzony przez nią pojazd radzi sobie w akcji. Tym razem przedstawiono lot drona na tle włoskiego krajobrazu.

Jetson to firma ze Szwecji. Choć jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa, jej współzałożycielem i głównym inżynierem, który odpowiada za konstrukcję drona, jest Polak, Tomasz Patan.

Jetson One ma być sprzętem bezpiecznym. Firma informuje, że właśnie na tę kwestię kładła duży nacisk. Świadczy o tym na przykład fakt wyposażenia pojazdu w spadochron balistyczny, ramę bazującą na rozwiązaniach znanych z samochodów wyścigowych czy radar Lidar zabezpieczający przed przypadkowym zderzeniem z podłożem. Ponadto Jetson One jest w stanie bezpieczenie kontynuować lot nawet w przypadku awarii jednego z silników.

Zgodnie ze specyfikacją, dron pasażerski firmy Jetson jest w stanie latać przez 20 minut. Maksymalna prędkość, którą może rozwinąć, to 102 km/h (ograniczona programowo). Cała konstrukcja waży zaledwie 86 kilogramów i jest w stanie przewozić pilota o masie maksymalnej 95 kilogramów. Sprzęt można naładować względnie szybko - przy napięciu 220 V akumulatory ładują się godzinę.

Na stronie producenta możemy sprawdzić listę klientów, którzy zamówili drona Jetson One. Sprzęt, który ma trafić do klientów w 2022 roku, już dawno został sprzedany. Dostępne są jeszcze trzy egzemplarze, które trafią do klientów w przyszłym roku.