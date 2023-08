Czyszczenie lodówki to konieczność. Ale czy robisz to dobrze?

Też robisz to swojej lodówce? To kosztowny błąd

Też robisz to swojej lodówce? To kosztowny błąd

Myjąc wnętrze lodówki możemy ją uszkodzić. Gruntowne jej czyszczenie wymaga wyłączenia lodówki z zasilania i dotyczy to także urządzeń z systemem No Frost. Co złego może się stać?

Generalne czyszczenie lodówki, kiedy myjemy jej wnętrze i czyścimy wszelkie zakamarki. powinniśmy wykonywać raz na kilka tygodni. W ten sposób dbamy o jej szczelność, a przechowywanej żywności zapewniamy bezpieczne otoczenie. Przetarcie szmatką z detergentem to jednak za mało, a wielu właścicieli lodówek popełnia przy tej okazji podstawowy błąd.

Jak działa lodówka?

Praca lodówki polega na uzyskiwaniu optymalnej temperatury, ale odpowiedzialne za to podzespoły wcale nie działają cały czas. Proces chłodzenia jest uruchamiany i wyłączany pod wpływem wskazań termostatu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gdy czujnik wykrywa, że we wnętrzu lodówki jest zbyt ciepło, uruchamia sprężarkę. Jej praca powoduje, że czynnik chłodniczy jest poddawany zmianom ciśnienia i przechodzi od stanu płynnego do gazowego. W ten sposób chłodzi swoje otoczenie, w tym wypadku wnętrze lodówki.

Proces ten jest zatrzymywany, kiedy termostat rejestruje pożądany poziom temperatury. Lodówka, która jest szczelna lub w jej otoczeniu panuje niska temperatura, może nie uruchamiać procesu chłodzenia przez wiele minut.

Skutki czyszczenia uruchomionej lodówki

Tymczasem czyszcząc wnętrze lodówki podłączonej do prądu, zmuszamy urządzenie do uruchomienia procesu chłodzenia z wyjątkową intensywnością. Termostat "atakowany" ciepłym powietrzem i wodą zmusza do działania sprężarkę, parownik, skraplacz i wiele innych podzespołów.

W ten sposób są one niepotrzebnie, a intensywnie eksploatowane. Lodówka pobiera maksymalne dawki energii elektrycznej, a w skrajnych przypadkach możemy zafundować jej nawet przegrzanie i natychmiastową awarię.

Czyszczenie lodówki z system No Frost

System no Frost w momencie gruntownego czyszczenia lodówki przestaje być naszym sprzymierzeńcem. Powoduje, że we wnętrzu urządzenia nie powstają skropliny, które mogą zamarzać i tworzyć pokrywę lodową, co nie jest korzystne w tej sytuacji.

Urządzenie bez tej funkcjonalności zmusza użytkownika do wyłączenia go z prądu w momencie mycia. Taka lodówka wymaga wcześniejszego rozmrożenia, a para wodna, która dostaje się do wnętrza szybko zamarza. Myjąc ją w takich warunkach wykonujemy syzyfową pracę.

Uruchomiona lodówka z systemem No Frost neutralizuje wilgoć. Nie sabotuje więc działań użytkownika, który chce wyczyścić jej wnętrze. Pracuje jednak na najwyższych obrotach, intensyfikuje pobieranie energii elektrycznej, a jej podzespoły zużywają się w tempie, które może nas zaskoczyć.

Rutkowska Katarzyna, dziennikarka Gadżetomanii