Trawa u sąsiada będzie mniej zielona. Automatyczne koszenie i nawadnianie ogrodu

Uprawa roślin, obserwowanie ich wzrostu i rozkwitu daje nam poczucie łączności z przyrodą. Praca w ogrodzie może mieć również wymiar terapeutyczny i stanowić formę relaksu. Niemniej jednak, nawet najbardziej zapaleni ogrodnicy chętnie ułatwiliby sobie niektóre czynności. W tym celu warto zwrócić uwagę na innowacyjne rozwiązania, które oferuje rozwój robotyki i inteligentnych technologii. Dziś także w warunkach domowych możemy korzystać z innowacyjnych urządzeń, które ułatwiają nam pracę i oszczędzają czas. Wiele osób ucieszy fakt, że niektóre z nich powstały specjalnie z myślą o pielęgnacji ogrodu. To nie tylko te podstawowe narzędzia ogrodowe . Na pomoc przychodzi technika.

Jednym z rozwiązań, które może uczynić tę ostatnią czynność znacznie lżejszą i przyjemniejszą, jest inteligentna kosiarka automatyczna. EcoFlow BLADE to pierwsza na świecie zrobotyzowana kosiarka do trawnika, która wykorzystuje zaawansowaną robotykę, czujniki LiDAR i wbudowaną kamerę, do zautomatyzowanej, bezproblemowej pielęgnacji ogrodu – tłumaczy Piotr Kuźniarski z EcoFlow, firmy, która od lat wprowadza na rynek inteligentne urządzenia zasilane akumulatorami, zmieniające wyobrażenie o życiu w domu, na zewnątrz i w podróży.